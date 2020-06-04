Шмыгаль оценил, как Украина справилась с вызовами коронавируса

По словам премьера, с начала пандемии в Украине и отечественной системе здравоохранения не произошло коллапса.

Украина достойно справилась с вызовами, связанными с пандемией коронавируса, заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Мы считаем, что Украина достойно справилась с вызовами, которые встали перед нами этой весной. Это были очень непростые месяцы, когда цена ошибки была очень высокой, а действовать необходимо было быстро. С начала пандемии в нашей стране и нашей системе здравоохранения не произошло коллапса, как это было в самых развитых странах мира и Европы. Наши врачи не перегружены, летальность от вируса остается ниже, чем в большинстве стран Европы и мира», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии зарегистрировано 25 тысяч 411 случаев заболевания COVID-19, из них за сутки - 588 новых.

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