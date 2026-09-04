Санкции против России застряли в Конгрессе США: Bloomberg назвал причину

Законодатели опасаются, что новые тарифы могут привести к росту цен на нефть и предоставить Дональду Трампу чрезмерные полномочия.

Законопроект об ужесточении санкций против России, который Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал в прошлом месяце, столкнулся с серьезным сопротивлением в Палате представителей. Его рассмотрение, вероятно, отложат как минимум до ноябрьских промежуточных выборов из-за опасений по поводу новых тарифов и возможного роста цен на нефть, пишет Bloomberg.

Документ, который связывают с покойным сенатором Линдси Грэмом, предусматривает жесткие меры против стран, покупающих российскую нефть и газ или помогающих Москве обходить энергетические санкции.

В частности, президенту США Дональду Трампу могут предоставить полномочия вводить пошлины до 100% на импорт из пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти, а также из пяти государств, которые в наибольшей степени способствуют обходу санкций.

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Среди основных покупателей российских энергоресурсов – Китай, Индия и Турция.

Сторонники законопроекта считают его важным сигналом поддержки Украины и способом усилить экономическое давление на Россию. В то же время в Палате представителей опасаются, что новые полномочия могут иметь гораздо более широкие последствия.

Республиканцы опасаются подорожания топлива

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не уверен в возможности вынести законопроект на голосование до промежуточных выборов 3 ноября. По его словам, у Конгресса в ближайшие два месяца будет лишь несколько дней полноценной работы в Вашингтоне.

"Мы все верим в необходимость санкций против России, но если вы принимаете законопроект, нужно иметь правильную формулу", – сказал Джонсон журналистам.

Он признал, что вокруг документа существует беспокойство как среди демократов, так и среди части республиканцев.

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст отдельно обратил внимание на возможное влияние санкций на цены на топливо.

По его словам, если Индия и другие крупные покупатели российской нефти будут вынуждены искать альтернативные источники поставок, это может подтолкнуть мировые цены вверх.

"Это часть того, что сейчас оценивается", – отметил Маст.

Вопрос цен на топливо особенно чувствителен в преддверии ноябрьских выборов. После войны с Ираном бензин в США уже существенно подорожал, что создает дополнительные политические риски для республиканцев.

Демократы опасаются усиления власти Трампа

У демократов в Палате представителей есть и другое претензие к законопроекту. Они опасаются, что документ даст Трампу новое юридическое обоснование для введения масштабных тарифов.

Это особенно важно на фоне судебных споров вокруг его нынешней тарифной политики. Конгрессмен Грегори Микс заявил, что не может поддержать документ, который предоставляет президенту тарифные полномочия, "которых у него нет".

Еще один демократ, Брэд Шнайдер, также выступил против расширения полномочий президента.

"Я не готов предоставить ни одному президенту, но в частности этому президенту, больше неограниченных полномочий в отношении тарифов", – сказал он.

Бизнес также выступил против

Дополнительное давление на Конгресс оказывают крупные бизнес-организации. В августе широкая коалиция представителей розничной торговли и международного бизнеса обратилась к законодателям с предупреждением о возможных последствиях документа.

Бизнес опасается, что новые тарифы могут ударить не только по России, но и по другим торговым партнерам США, а в конечном итоге – по американским потребителям.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что часть законопроекта может иметь непредвиденные последствия для потребителей, вводя новые, экспансивные тарифы в отношении других стран, которые являются нашими торговыми партнерами и союзниками", – заявила директор по связям с правительством Ассоциации лидеров розничной торговли Эллен Джексон.

В то же время сторонники санкций настаивают, что Конгресс не должен откладывать давление на Россию из-за опасений относительно потенциальных экономических последствий.

В Сенате законопроект поддержали 86 голосами против 11, однако в Палате представителей его перспективы пока значительно менее очевидны.

Для ускоренного принятия документа Майку Джонсону потребовалась бы поддержка значительного числа демократов. При обычной процедуре ситуация еще сложнее из-за крайне незначительного республиканского большинства.

В результате законопроект о новых санкциях против России может оставаться заблокированным как минимум до ноябрьских выборов.

Санкции против РФ зависли в воздухе – главные новости

Как писал УНИАН, менее месяца назад Сенат проголосовал за чествование памяти покойного сенатора Линдси Грэма и принятие предложенного им законопроекта, направленного на введение санкций против торговых партнеров РФ.

Однако, как пишет Politico, в настоящее время законопроект находится под серьёзной угрозой застрять в Палате представителей, где он сталкивается со значительным сопротивлением со стороны демократов, отсутствием энтузиазма со стороны республиканцев и угасающим стремлением почтить память покойного сенатора из Южной Каролины.

Отмечается, что лидеры Республиканской партии исключили его из списка законопроектов, которые должны быть вынесены на голосование на этой неделе.

На этом фоне сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блументаль призвал срочно ввести санкции против России. По его словам, это необходимо сделать в связи с "крайне критической ситуацией" в войне в Украине.

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