Украина намерена закрыть воздушное пространство РФ, и этот план уже работает, - WSJ

В среднем в августе из-за близости беспилотников ежедневно временно закрывалось 32 аэропорта в России.

Украина планирует усилить присутствие своих беспилотников вблизи российских аэропортов, чтобы добиться их закрытия в рамках усилий по подрыву российской экономики и оказанию давления на Москву с целью прекращения войны. Издание The Wall Street Journal рассказывает, как это возможно и сработает ли это с Кремлем.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиакомпании, что российское воздушное пространство "становится совершенно небезопасным". По словам украинских военных, за его комментариями стоит план разместить в воздухе так много беспилотников вблизи российских аэропортов, что временные закрытия превратятся в полную остановку полетов.

"Это уже не просто повторение отдельных, спорадических оповещений о чрезвычайных ситуациях; это переход к постоянному давлению, направленному на парализацию гражданского воздушного движения в европейской части Российской Федерации", – заявил представитель Южного командования Вооруженных сил Украины Сергей Братчук в интервью WSJ.

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Украина пообещала избегать нападений на пассажирские самолеты и гибели мирных жителей. Напротив, план состоит в расширении так называемой операции "Ковер", в рамках которой беспилотники курсируют вблизи российских аэропортов, вынуждая диспетчеров воздушного движения приостанавливать взлеты и посадки.

Хотя западные страны прекратили прямое воздушное сообщение с Россией после вторжения, авиакомпании многих стран Ближнего Востока и Азии продолжают летать в страну. Отсутствие конкурентов из США и Европы оказалось для них преимуществом, компенсируя риск атак украинских беспилотников.

Теперь Украина хочет повысить этот риск до предела

В августе число украинских беспилотников, пересекших границу воздушного пространства России, которое страна оставила открытым для гражданских самолетов, достигло нового пика – около 16 000 штук, согласно данным компании Osprey Flight Solutions, специализирующейся на авиационной безопасности:

"По мнению экспертов по авиационной безопасности, огромное количество беспилотников и лихорадочная активность российских средств ПВО, пытающихся их сбить, создают растущие риски для гражданских самолетов. Масштабное использование средствами ПВО подмены GPS-сигналов (передачи ложных GPS-сигналов для отклонения беспилотников от курса) может дезориентировать гражданское воздушное движение".

Как пишет WSJ, в среднем в августе из-за близости беспилотников ежедневно временно закрывалось 32 аэропорта в России, в том числе в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.

Стратегия приносит плоды

План Киева по принудительному закрытию новых аэропортов является частью ответных мер страны на эскалацию российских авиаударов, заявил высокопоставленный украинский чиновник.

При этом авиакомпании уже начинают опасаться растущего риска. В конце июня израильская национальная авиакомпания El Al приостановила полеты между Тель-Авивом и Москвой, сославшись на атаки украинских беспилотников. В апреле Air India изменила свой последний маршрут, ранее проходивший через Россию, добавив вместо этого остановку для дозаправки в Сеуле на рейсах из Сан-Франциско в Дели.

Другие авиакомпании полагаются на частные охранные компании, которые помогают определять маршруты полетов, высоты и время суток, чтобы снизить риски и справиться с растущими сбоями в российском воздушном движении.

В то же время после комментариев Зеленского турецкая авиакомпания Pegasus отменила несколько рейсов в Россию, сославшись на "технические и оперативные причины". На следующий день эмиратская авиакомпания Flydubai последовала ее примеру, заявив, что корректирует расписание и маршруты полетов в связи с "меняющейся ситуацией в регионе".

"По данным специализированной компании Flightradar24, с 1 сентября внутренние и международные авиаперевозчики отменяют в среднем 86 рейсов в день", - пишет WSJ.

Авиакатастрофа – лишь вопрос времени

Вместо этого Россия использует ограниченный протокол безопасности, который она называет "ковровыми" ограничениями, в отличие от принятого в международной практике "повсеместного" запрета, который подразумевает формальное закрытие воздушного пространства. Российский регулятор гражданской авиации публикует информацию о временном закрытии воздушного пространства на таких платформах обмена сообщениями, как Telegram и поддерживаемый государством Max, отказавшись от официальных уведомлений для пилотов (Notice to Airmen).

"Ситуация в воздушном пространстве становится все более сложной. Вероятно, это лишь вопрос времени, когда, согласно статистике, в этой зоне конфликта и вокруг нее произойдет еще одно катастрофическое событие. Суть в том, что если вы делаете то, что делает Россия, это приводит к сбитию самолетов", – сказал Мэтт Бори, главный специалист по разведке в Osprey.

1 сентября Владимир Зеленский предупредил авиакомпании и страховые компании, что Украина в ответ на российские удары по гражданской инфраструктуре намерена усилить атаки беспилотниками по территории РФ.

Киев также официально проинформировал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) об опасности воздушного пространства России.

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