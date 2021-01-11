В случае, если китайские регуляторы смогут заставить техно-компании делиться данными о потребительском кредитовании, это будет означать «конец эпохи невмешательства».

Китайские регуляторы планируют подтолкнуть крупнейшие технокомпании, включая Ant Group, Tencent и JD.com, к предоставлению данных о потребительских кредитах, чтобы предотвратить чрезмерное заимствование и мошенничество.

Об этом сообщает Reuters.

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Китайские регуляторы, в том числе центральный банк, планируют дать указание онлайн-платформам передавать свои данные о кредитах в некоторые общенациональные кредитные агентства.

Отмечается, что агентства, которыми управляет Народный банк Китая, будут более широко делиться данными с банками и другими кредиторами, чтобы адекватно оценивать риски и предотвращать чрезмерное заимствование.

В случае реализации этого плана, инициатива регуляторов фактически положит конец политике невмешательства правительства в отрасль.

Что этому предшествовало

Инициатива властей связана также с тем, что Пекин опасается слабого контроля за рисками в небольших банках и их чрезмерной зависимости от таких платформ, как Ant, для поиска клиентов.

Компании Ant и Tencent отказались комментировать информацию агентству. JD.com и Народный банк Китая не сразу ответили на запросы о комментариях.

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Автор: УНИАН