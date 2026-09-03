Тарифы на воду в столице повысят вдвое: решение Киевсовета

Зарплаты сотрудников водоканала являются одними из самых низких среди коммунальных предприятий.

Киевсовет поддержал повышение тарифа на водоснабжение и водоотведение до 63,79 гривни за кубометр. Решение объясняют ростом стоимости электроэнергии, топлива и реагентов. Об этом пишет "Суспильне" со ссылкой на результаты заседания городского совета.

Мэр Виталий Кличко отметил, что НКРЭКП рекомендовала поднять тариф ещё в 2024 году, а сейчас тарифы на водоснабжение и водоотведение повышают в разных регионах. Он подчеркнул, что отрасль водоснабжения оказалась фактически на грани выживания.

"Вводить экономически обоснованные тарифы для населения мы не будем. Но тариф на воду – в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо и реагенты – не может оставаться на прежнем уровне", – сказал Кличко.

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Заместитель городского головы Петр Пантелеев считает, что такое решение, напротив, должно сдержать резкий рост стоимости воды для киевлян. По его словам, в последний раз НКРЭКП рекомендовала тариф на уровне около 90 гривень за кубометр. Он также отметил, что зарплаты работников водоканала являются одними из самых низких среди подобных коммунальных предприятий.

"Если решение не поддержать, юридическим последствием может стать необходимость повышения тарифа до экономически обоснованного уровня – около 90 гривень за кубометр", – говорит Пантелеев.

Он добавил, что без дополнительного финансирования предприятию будет сложно работать зимой, в частности в связи с приближением отопительного сезона.

В настоящее время общий тариф на водоснабжение и водоотведение в Киеве составляет 30,38 гривни за кубометр. Из них водоснабжение – 16,16 гривни за кубометр, водоотведение – 14,22 гривни, обе суммы с НДС.

Тарифы на водоснабжение – другие новости

Как писал УНИАН, с 1 июля во многих регионах Украины существенно выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. В некоторых городах стоимость этих услуг увеличилась вдвое, а местами – даже втрое.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что тариф на водоснабжение и водоотведение для киевлян составит 63,79 гривни за кубометр.

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