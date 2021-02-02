Правительство Испании одобрило проведение национального пилотного проекта по введению в стране четырехдневной рабочей недели.
Об этом сообщает местное издание ABC.
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За проект отвечает Министерство промышленности, торговли и туризма. Переговоры о том, как он будет проводиться, начнутся на следующей неделе. На пилотный проект потратят 50 млн евро. Планируется, что компании, которые согласятся принять в нем участие и сократят рабочую неделю сотрудников без снижения зарплат, получат финансовую помощь.
Провести такой эксперимент предложила левоцентристская партия. Член политсилы Иньиго Эррехон отметил в Twitter, что сто лет назад было много противников восьмичасового рабочего дня.
«Мы проверим и продемонстрируем, что сокращение рабочего времени является необратимым шагом вперед», — заявил он.
Мария Альварес, основатель инициативы «Четырехдневная неделя» отметила, что такой пилотный проект — это «разумная идея, которая должна быть в арсенале каждого правительства, выходящего из кризиса».
Самая высокая минимальная зарплата в мире
18 мая 2014 года в Швейцарии провели референдум о введении наивысшей в мире минимальной зарплаты.
19 мая 2014 года швейцарские граждане отвергли на референдуме предложение об установлении в стране минимальной зарплаты в размере 22 франка (18 евро в час). Против проголосовали 76 процентов швейцарцев.
5 октября 2020 года Женевский кантон (Швейцария) установил самую высокую в мире минимальную зарплату.
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