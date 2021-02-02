Планируется, что компании, которые сократят рабочую неделю сотрудников без снижения зарплат, получат финансовую помощь.

Правительство Испании одобрило проведение национального пилотного проекта по введению в стране четырехдневной рабочей недели.

Об этом сообщает местное издание ABC.

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За проект отвечает Министерство промышленности, торговли и туризма. Переговоры о том, как он будет проводиться, начнутся на следующей неделе. На пилотный проект потратят 50 млн евро. Планируется, что компании, которые согласятся принять в нем участие и сократят рабочую неделю сотрудников без снижения зарплат, получат финансовую помощь.

Провести такой эксперимент предложила левоцентристская партия. Член политсилы Иньиго Эррехон отметил в Twitter, что сто лет назад было много противников восьмичасового рабочего дня.

«Мы проверим и продемонстрируем, что сокращение рабочего времени является необратимым шагом вперед», — заявил он.

Мария Альварес, основатель инициативы «Четырехдневная неделя» отметила, что такой пилотный проект — это «разумная идея, которая должна быть в арсенале каждого правительства, выходящего из кризиса».

Самая высокая минимальная зарплата в мире

18 мая 2014 года в Швейцарии провели референдум о введении наивысшей в мире минимальной зарплаты.

19 мая 2014 года швейцарские граждане отвергли на референдуме предложение об установлении в стране минимальной зарплаты в размере 22 франка (18 евро в час). Против проголосовали 76 процентов швейцарцев.

5 октября 2020 года Женевский кантон (Швейцария) установил самую высокую в мире минимальную зарплату.

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Автор: УНИАН