В Швейцарии провели референдум о введении наивысшей в мире минимальной зарплаты
23:13, 18 мая 2014Мир
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В Швейцарии сегодня провели референдум о введении самой высокой в мире минимальной зарплаты - 4000 швейцарских франка (4470 долларов) в месяц
В Швейцарии провели референдум о введении наивысшего в мире минимальной зарплаты / newsru.com
Инициаторы референдума говорят, что люди должны жить достойно, передает BBC Украина.
Оппоненты этой инициативы говорят, что это увеличит расходы производства и вызовет рост безработицы, особенно среди молодых швейцарцев.
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