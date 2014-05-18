В Швейцарии провели референдум о введении наивысшей в мире минимальной зарплаты

В Швейцарии сегодня провели референдум о введении самой высокой в мире минимальной зарплаты - 4000 швейцарских франка (4470 долларов) в месяц

Инициаторы референдума говорят, что люди должны жить достойно, передает BBC Украина. Оппоненты этой инициативы говорят, что это увеличит расходы производства и вызовет рост безработицы, особенно среди молодых швейцарцев.

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