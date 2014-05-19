Жители Швейцарии отказались от самой высокой минимальной зарплаты в мире

Швейцарские граждане отвергли на референдуме предложение об установлении в стране минимальной зарплаты в размере 22 франка (18 евро в час), сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. Против проголосовало 76 процентов швейцарцев.

По мнению выдвинувших предложение активистов, а также местных профсоюзов, минималка такого размера необходима, чтобы граждане могли вести «достойную жизнь». Сторонники инициативы ссылались на то, что в некоторых городах страны, в частности в Цюрихе, Берне и Женеве, выжить на сумму менее 4 тысяч франков в месяц проблематично.

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Кроме того, заявлялось, что из-за низких зарплат текущая система социального обеспечения Швейцарии получает большую нагрузку, а также, по сути, субсидирует бизнесы, которые платят своим сотрудникам маленькие зарплаты.

Противники предложения, включая правительство страны, настаивали на том, что жизненные стандарты в Швейцарии и так высоки, а уровень безработицы низок. В случае введения минимальной зарплаты занятость может сократиться. Недовольство высказывал и малый бизнес, в особенности фермеры: по их мнению, зарплаты от 4 тысяч франков в месяц могут стать для них разорительными.

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Сейчас Швейцария является одной из немногих стран в Европе, где не существует понятия минимальной зарплаты. В соседней Германии она составит с 2017 года 8,5 евро в час.