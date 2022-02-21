Каждый из нас видит ситуацию по-своему, мы не будем вдаваться в политику ей и так перенасыщено информационное пространство.

Но каковы результаты действий Украинских "партнёров", которые каждый день вкидывают новые инфоповоды для СМИ о новых датах начала войны?

Корпорация Dubaev Product самый крупный производитель круп и бобовых в Украине, мы более 10 лет на рынке, но в такой ситуации впервые – отмечает Со-учредитель корпорации Dubaev Product Халидов Алавди.

Потеря доверия зарубежных инвесторов – это просто и логично, люди привыкли инвестировать для получения прибыли, богатые хотят быть еще богаче, все мы знаем эту простую истину. В связи с тем, что ситуация в нашей стране нестабильна, инвестиции остановлены до стабилизации военного положения.

Нет длинных и дешевых денег, которые наши банки, согласно своей политике, не могут предоставить производителям. Нет развития, а стагнация ведёт к повышению цены, так как каждый из производителей хочет быть застрахованным на случай девальвации.

Утрата доверия от международных поставщиков – огромный риск для каждого импортёра, а импортное сырьё - это львиная доля из всех продуктов, которые мы видим на полках торговых сетей наших супермаркетов.

От хлеба до гречки и напитков...

Для хлеба необходима мука, муку покупают в Турции, которую делают из Украинской пшеницы которую продали туда несколько месяцев назад, как бы смешно это не звучало – это горькая правда Украинского рынка...

Гречка – это Казахстан, для соков и напитков используют – китайское сырьё...

И так куда не глянь, почти каждый продукт...

Риск заключается в том, что ранее мы покупали сырьё, оно прибывало в Украину, производитель смотрел качество и только потом производил оплату. Сейчас же должны оплатить сразу, а только потом его отправят в наше государство. Но это еще не все: большие судоходные компании настолько повысили цены на логистику в Украину, что становится страшно. Это риски не поставки качественного сырья, а не поставки вообще. А пока будет разбирательство на международном уровне, штрафы за недопоставку от сетей могут обанкротить даже самые крупные компании.

А быстрые деньги всегда дороже, чем длинные. Стоит только взглянуть на уровень инфляции в США: он достигает 8% в год (все международные сделки идут в долларах). В Украине – больше 12%, так как все продажи идут в гривне, и производитель не сможет покрыть своих затрат на тот же товар, поэтому для своей страховки повышает цену. В конечном итоге страдают потребители.

Ежегодное повышение цен на продукты от 10 до 25% это уже не страшилка, а реальность, в которой мы живём несколько лет. Каждый из нас может зайти в любой супермаркет и увидеть гречку по 50 грн, увидеть хлеб по 20 грн. Непонимание, как выживают наши пенсионеры, закончилось несколько лет тому назад, теперь возникает вопрос как выживаем мы все, учитывая коммунальные платежи на уровне ведущих европейских стран, такие цены на продукты, а вот доходы у нас остались на уровне Украины.

Крайних и виноватых искать поздно, нужно действовать.

Нужны государственные меры по страховке производственных компаний.

Если производственные компании будут чувствовать государственную поддержку, и понимать свою безопасность, это снизит для них экономические риски, что сразу опустит цену на все продукты на 20-30% и приведёт их в норму.

В случае, если компании будут чувствовать свою безопасность, они будут искать возможности для масштабирования и развития, что создаст дополнительные рабочие места.

Этот путь выбрали страны восточной Европы десятилетия назад, а сейчас мы можем наблюдать, как множество талантливых и креативных молодых людей уезжают именно туда, чтобы работать и развивать экономику Европейских государств, а не Украины, потому что мы становимся неконкурентные на рынке оплаты труда.