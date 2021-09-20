По словам министра финансов, 400 млн гривен - это начало процесса, который будет осуществляться с помощью электронных средств переписи.

Министр финансов Сергей Марченко сказал, что следует поблагодарить за то, что в государственном бюджете на 2022 год предусмотрены средства на перепись населения в 2023 году.

Об этом он заявил во время интервью Украинскому радио в ответ на вопрос журналиста, почему в госбюджете-2022 предусмотрено выделение средств на подготовку к Всеукраинской переписи населения 1,7 млрд грн в случае принятия скандального "ресурсного" законопроекта и всего 400 млн грн в случае его непринятия.

"Скажите спасибо, что мы нашли деньги на перепись населения в 2023 году. 400 млн гривен - это начало процесса, который будет осуществляться с помощью электронных средств переписи. Если нужно будет его дофинансировать, то мы это сделаем", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" - так называемый "ресурсный" законопроект.

Верховная Рада одобрила этот законопроект 1 июля в первом чтении. Против данного законопроекта выступают ряд бизнес-ассоциаций, представители экспертного сообщества и местного самоуправления.

Перепись населения в Украине

Последняя перепись населения в Украине была проведена в 2001 году, согласно которой в нашей стране проживало 48 млн 457 тыс. человек.

Кабинет министров в 2019 году организовал электронную перепись населения, по результатам которой по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине было 37 млн 289 тыс. 300 человек (эта цифра не включает в себя население Крыма и оккупированных территорий Донбасса).

В декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о проведение в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

Автор: Богдан Слуцкий