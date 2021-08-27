По словам Марченко, при нынешней системе пенсия в будущем будет мизерной.

Министр финансов Сергей Марченко объяснился за резонансное заявление о будущем отечественной пенсионной системы. В частности, ранее он заявил, что в Украине один работающий будет "кормить" несколько пенсионеров.

В эфире канала "Украина 24" Марченко отметил, что украинцы, которым сейчас до 40 лет, будут вынуждены откладывать самостоятельно пенсионные средства.

"Люди иногда любят перекручивать то, чего не было сказано. Нужно понимать контекст. Я хочу пояснить, что я говорил о себе лично, что мне, как 40-летнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе, на пенсию рассчитывать не стоит. Она либо будет довольно низкой, или вообще мизерной. Это имелось в виду", - заявил он.

По словам министра, он, как потенциальный пенсионер, думает о механизмах накопления себе на старость. Аналогично, по его словам, это может касаться других людей, не достигших пенсионного возраста.

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Главу Минфина также спросили, не станут ли подобные его слова стимулом для людей работать неофициально. В ответ он заявил, что не хотел бы связывать это с неуплатой налогов или ЕСВ.

"У нас солидарная пенсионная система, и оплачивая ЕСВ, вы обеспечиваете оплату пенсий действующим пенсионерам. Сейчас размер ЕСВ достаточно незначительный по сравнению с тем, что было раньше. Его в 2015 год снизили в 2 раза. В результате дефицит Пенсионного фонда также вырос в два раза. И мы или будем искать деньги с других налогоплательщиков и закрывать эту дыру, но увеличивать налоговую нагрузку и увеличивать ЕСВ никто не планирует", - сказал он.

По словам министра, в подобных условиях нужно искать механизмы для стимулирования украинцев самостоятельно откладывать на пенсию.

"Сейчас государство думает и отрабатывает конкретные законопроекты о механизме, который имел бы доверие граждан, чтобы они могли дополнительно откладывать деньги на свое пенсионное обеспечение", - сказал он.

"Сейчас количество пенсионеров практически равно количеству работающих людей. Этот тренд не изменится в ближайшие 5-10 лет, идет старение населения, уменьшение количества людей, которые официально работают. Это проблема, и ее государство должно решать. Но она не должна решаться путем тенизации экономики. Наоборот, мы пытаемся мотивировать граждан показывать доходы", - добавил глава ведомства.

Ранее Марченко заявил, что из-за старения населения в Украине существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров, поэтому уже сейчас людям стоит задуматься о пенсионных накоплениях.

Автор: Юрий Годован