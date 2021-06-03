Налог на доходы физических лиц от продажи третьего и последующих объектов недвижимости предлагается увеличить с 5% до 18%.

Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по продаже вновь построенных квартир или домов.

Соответствующий документ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" № 5600 зарегистрирован 2 июня, инициатором документа указывается премьер-министр Денис Шмыгаль.

В настоящее время текст законопроекта на сайте Рады отсутствует, однако копию Справки к законопроекту публикует издание LB.ua.

Так, согласно справке, проект закона вводит налогообложение НДС первой поставки жилья.

"То есть операции по продаже вновь построенных квартир или домов будут теперь с НДС", - говорится в справке.

Кроме того, предлагается увеличить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) от продажи третьего и последующих объектов недвижимого имущества с 5% до 18%.

Кроме этого законопроект предусматривает увеличение акциза на пиво с 2,78 грн за 1 литр пива до 59,82 грн за 1 литр 100% спирта.

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Также предлагается вдвое увеличить ставки единого налога для плательщиков 4 группы. Еще предлагается запретить пребывание в этой группе для тех, кто занимается разведением домашней птицы, разведением и выращиванием перепелов и страусов и производством мяса домашней птицы. Отметим, что в 4 группы плательщиков единого налога в Украине относятся сельхозпроизводители - юрлица независимо от организационно-правовой формы и физлица - предприниматели, которые осуществляют деятельность исключительно в пределах фермерского хозяйства, при условии выполнения ими ряда требований.

Законопроект предусматривает, что почти все его положения вступают в силу с 1 июля 2021 года.

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Автор: Александр Топчий