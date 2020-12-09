По предварительным расчетам, на перепись населения необходимо около 7,3 миллиарда гривень.

Кабинет министров планирует в 2023 году провести Всеукраинскую перепись населения.

Проект распоряжения правительства вынесен на заседание 9 декабря. Документ подготовила Государственная служба статистики.

"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", - говорится в документе.

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По предварительным расчетам, на перепись населения необходимо 7260000000 гривень. Из них около 70% пойдет на заработную плату временного переписного персонала и начисления на нее. Для подготовки и проведения переписи населения предполагается привлечь свыше 98 тысяч временных работников.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в Украине последняя Всеукраинская перепись населения состоялась в 2001 году и за это время в стране произошли значительные экономические, демографические и миграционные процессы, которые существенно повлияли на количественный и качественный состав населения.

Перепись населения Украины

23 января экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Согласно этим результатам, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживало 37 млн 289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

В июне 2020 года Кабинет министров в доработанной Программе деятельности правительства поставил задачу провести Всеукраинскую перепись населения.

В июле стало известно, что в Кабмине отсрочили проведение переписи населения в ближайшие два года из-за пандемии коронавируса.

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Автор: Денис Прядко