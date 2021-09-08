Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 82 474,9 тыс. гривень на подготовку к переписи населения Украины.

Об этом в Telegram сообщил депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Перепись украинцев проведут в 2023 году.

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В декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

В конце ноября 2019 года тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что перепись населения была запланирована на конец 2020 года, почти 100 тыс. интервьюеров с планшетами должны были обойти дома и квартиры украинцев.

На перепись в госбюджете было предусмотрено 3,4 млрд грн. Вместе с тем, Дубилет отметил, что проведение переписи в таком формате стало бы "непозволительной роскошью" для Украины, поэтому было решено провести "электронную перепись" и сэкономить 2-3 млрд грн.

В январе 2020 года Дубилет сообщил результаты оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов. Согласно этим результатам, по состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37 млн ​​289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. По его данным, общая численность населения тогда составляла 48 млн 457 тыс. человек.

Автор: Иван Бойко