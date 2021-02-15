Нигерийский экономист Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту.

Нигерийский экономист Нгози Оконджо-Ивеала назначена гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО).

Читайте такжеВТО прогнозирует резкий спад мировой торговли в 2020 году из-за коронавирусаОна стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту. Оконджо-Ивеалу утвердили главой ВТО на специальном общем собрании.

«Члены ВТО только что согласились назначить доктора Нгози Оконджо-Ивеалу следующим генеральным директором»,— говорится в сообщении организации.

Она вступит в должность главы ВТО 1 марта и станет седьмым гендиректором организации. Срок полномочий Нгози Оконджо-Ивеалы истечет 31 августа 2025 года, передает kommersant.

Доктор Оконджо-Ивеала сказала, что ключевым приоритетом для нее будет работа для быстрого устранения последствий, вызванных пандемией COVID-19, в экономике и области здравоохранения.

Оконджо-Ивеала среди прочего возглавляла Министерство финансов Нигерии и работала во Всемирном банке. Процесс выбора нового гендиректора начался 14 мая, когда Роберту Азеведу сообщил членам ВТО, что он уйдет с поста главы ВТО за год до истечения срока полномочий. 31 августа он покинул свой пост.

Кто такая Нгози Оконджо-Ивеала

Нгози Оконджо-Ивеала родилась 13 июня 1954 года. Является нигерийско-американским экономистом и экспертом по международному развитию. Входит в советы директоров Standard Chartered Bank, Twitter, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Африканского агентства по рискам (ARC). 5 февраля 2021 года правительство США одобрило кандидатуру Оконджо на должность генерального директора Всемирной торговой организации.

Оконджо-Ивеала 25 лет поработала во Всемирном банке в качестве экономиста по вопросам развития, поднявшись до должности управляющего директора по операциям (2007—2011). Она также два срока занимала пост министра финансов Нигерии (2003—2006, 2011—2015) при президенте Олусегуне Обасанджо и президенте Гудлаке Джонатане соответственно.

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Автор: УНИАН