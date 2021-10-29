Аукцион состоится ориентировочно в декабре этого года.

Фонд государственного имущества Украины во второй раз перенес дату проведения аукциона по приватизации "Объединенной горно-химической компании".

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

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"В Фонд госимущества поступило две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", одна из которых не соответствует требованиям действующего законодательства. Поскольку аукцион не может быть проведен с одним участником, Фонд государственного имущества определит новую дату аукциона", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя фонда Тараса Елейко, решение об определении новой даты аукциона будет принято во время заседания аукционной комиссии, которое состоится сегодня, 29 октября.

"Аукцион может быть назначен ориентировочно на декабрь этого года, с соблюдением требований действующего законодательства. Точную дату проведения аукциона определит аукционная комиссия 29 октября", - цитирует Елейко пресс-служба фонда.

Приватизация "Объединенной горно-химической компани":

В июне 2021 года Кабинет министров утвердил условия приватизации "Объединенной горно-химической компании", которая является одним из крупнейших добытчиков титановых и циркониевых руд в мире. Стартовая цена этого предприятия составляет 3,7 млрд грн.

Приватизационный аукцион по АО "Объединенная горно-химическая компания" должен был состояться 31 августа, но его перенесли на 29 октября.

Государственное предприятие "Объединенная горно-химическая компания" начало фактическую деятельность в августе 2014 года, когда правительство Украины передало ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината.

Автор: Дмитрий Шварц