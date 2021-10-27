К аукциону допущены три участника.

Фонд государственного имущества Украины начал аукцион по продаже 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик").

Как передает корреспондент УНИАН, во вступительном слове глава фонда Дмитрий Сенниченко заявил, что продажа этого объекта большой приватизации позволит предприятию начать новую жизнь.

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"Сегодня одно заброшенное предприятие найдет своего нового владельца, начнет новую жизнь. А это толчок к привлечению инвестиций, созданию рабочих мест и созданию успешной Украины", - сказал он.

Как добавил заместитель главы ФГИ Тарас Елейко, к аукциону допущены три участника. Стартовая цена пакета акций составляет 1 млрд 389 млн 017 тыс. грн. Шаг аукциона - 20 млн грн.

Завод "Большевик":

Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я.Гретером и И. Криванеком под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод". Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.

В 1888 году был оформлен как акционерное общество "Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°", которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.

В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена золотая медаль за паровую машину.

В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие "Большевик".

10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").

Приватизация завода: что необходимо знать

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".

2 сентября 2021 года Кабмин одобрил условия приватизации завода "Большевик".

Автор: Дмитрий Шварц