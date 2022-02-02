Согласно прогнозу увеличение стоимости квадратных метров возможно лишь в незначительном количестве новостроек.

По итогам января стоимость жилья на первичном рынке Киева остается стабильной, а спрос на квартиры уменьшился на 20% по сравнению с декабрем 2021 года.

Об этом сообщил основатель группы строительных компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

По его словам, в январе в подавляющем большинстве проектов, которые начали возводиться не позднее декабря 2021 года, ценовые колебания не превысили 0,5-1% в зависимости от площади и других технических характеристик квартир и качества самого жилого комплекса.

"По сравнению с декабрем 2021, в январе 2022 года сокращение спроса на первичном рынке составляет в среднем 20%. Главными причинами снижения активности потенциальных инвесторов в прошлом месяце были: длительный период праздников и связанные с ним отпуска; высокая вероятность внешней военной агрессии против Украины; экономические последствия от внешнего напряжения; новая волна пандемии; сокращение платежеспособного спроса", - проинформировал Подвысоцкий.

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Эксперт рассказал, что снижение спроса на первичном рынке, который наблюдается с конца 2021 года, частично связано со слишком быстрыми темпами роста себестоимости строительства, что заставило девелоперов увеличить стоимость застроек.

"Крупнейшие компании-лидеры рынка осознают, что сугубо "математическое" увеличение цен даже по объективной причине удорожания строительных материалов, не связанное с уровнем активности покупателей, может иметь негативные обратные последствия. Поэтому в ближайший месяц сохранится ценовая конъюнктура на первичном рынке жилья", - подчеркнул специалист.

"Январь и февраль - два наименее активных месяца в строительстве. Поэтому стоит ожидать, что до наступления теплого времени года и начала нового делового сезона себестоимость строительства существенно не изменится. Соответственно стоимость квадратных метров будет оставаться достаточно стабильной", - отметил Подвысоцкий.

Он добавил, что в феврале 2022 года политика большинства застройщиков будет направлена на увеличение спроса путем предоставления скидок при стопроцентной уплате стоимости квартиры, предложение более лояльных условий рассрочки со снижением первого взноса, внедрение совместных с коммерческими банками ипотечных программ. Также, по его утверждению, увеличение стоимости квадратных метров возможно лишь в незначительном количестве новостроек, что вряд ли скажется на общей ценовой конъюнктуре первичного рынка.

По прогнозам Подвысоцкого, в первом полугодии 2022 года более 40% покупателей на первичном рынке Киева будут ориентироваться на стоимость жилья в пределах 1,2-1,5 тыс. долл./кв. м, 30-35% - около 1,5 тыс. долл./кв. м, 20% - 1,7-2 тыс. долл./кв. м, около 5-10% - более 3 тыс. долл./кв. м.

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