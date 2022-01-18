Самое дорогое жилье - в столице и крупных городах.

За прошлый год стоимость первичного жилья в Украине выросла на 30% - цены начали повышаться еще в 2020 году, тогда они взлетели на 10-15%. По словам экспертов, в конце минувшей осени был пройден пик, поскольку дальнейший рост цен потенциальным покупателям будет не по карману.

Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на экспертов одного из сервисов по подборку квартир.

Застройщики аргументируют рост цен на квадратный метр повышением стоимости металла и стройматериалов, увеличением зарплат, инфляцией и изменением курса доллара. Отдельную роль сыграл большой спрос - украинцы покупали квартиры не только для проживания, но и в качестве инвестиции, "сметая" в основном то жилье, которое проще сдать в аренду. Речь идет об одно- и двухкомнатных квартирах.

К середине осени покупательская активность уменьшилась на 20%.

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Самые высокие цены на квартиры традиционно в Киеве - минимальная стоимость "квадрата" в середине прошлого года стартовала от 19,5 тысячи гривень, а к концу выросла до 23 тысяч. В среднем жилье в столице в январе прошлого года продавали по 28 тысяч, а в декабре - по 35.

Цены на квадратный метр в крупных городах Украины по состоянию на начало и конец 2021 года:

Львов – 24-28,5 тысяч;

Одесса – 23-27 тысяч;

Днепр – 23,5-28 тысяч;

Харьков – 20,5-24,5 тысяч.

Ранее эксперты прогнозировали, что в первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%.

Эксперты Ассоциации специалистов по недвижимости прогнозировали, что после новогодних праздников в Украине изменятся цены на загородное жилье.