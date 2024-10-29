ЕС профинансировал 1,5 года войны, покупая топливо у России

Отмечается, что больше всех Москве заплатил Берлин.

Страны Европейского Союза финансируют полномасштабную войну Российской Федерации против Украины, покупая энергоносители у РФ. Всего европейских стран оплатили 1,5 года боевых действий российский армии.

Хотя страны ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину начали сокращать свою зависимость от российских энергоносителей, но они все еще продолжают их импортировать. По состоянию на 19 октября 2024 года общая стоимость энергетического импорта ЕС из России составляет 204 миллиарда евро. Для сравнения, ежедневные расходы России на войну составляют 36,6 миллиона евро.

Агентство визуальных коммуникаций Top Lead наглядно показало, какая страна и сколько заплатила Москве, тем самым давая возможность Владимиру Путину уничтожать и захватывать территорию Украины.

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Больше всех в войну против Киева инвестировала Германия – 28,7 миллиарда евро, оплатив таким образом 79 дней боевых действий. На втором месте оказалась Италия, которая заплатила РФ 19,3 миллиарда евро, оплатив 53 дня войны. На третьем месте – Нидерланды. Амстердам закупил у РФ энергоносителей на 18,8 миллиарда евро, оплатив тем самым 52 дня войны.

В ТОП-5 также вошли такие страны, как Венгрия и Франция, которые выплатили России 17,5 и 15,8 миллиарда евро соответственно, оплатив 48 и 44 дня войны.

Кроме того, в десятке оказались:

Бельгия – 41 день;

Словакия – 32;

Греция – 31;

Польша – 30;

Испания – 29.

ЕС финансирует Россию - последние новости

В прошлом году Россия заработала 1 миллиард евро от покупки топлива Евросоюзом - простая лазейка в запрете ЕС на российскую нефть позволила московскому топливу поступать в блок через иностранные нефтеперерабатывающие заводы. Речь идет о продаже примерно 35 миллионов баррелей рафинированного топлива.

При этом российское правительство ожидает сокращения нефтегазовых доходов в ближайшие три года из-за снижения цен на энергоносители и более мягкого налогового режима для ПАО "Газпром".

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