За эти деньги могли купить 60 тисяч "Шахедов".

В прошлом году Россия заработала 1 миллиард евро от покупки топлива Евросоюзом - простая лазейка в запрете ЕС на российскую нефть позволила московскому топливу поступать в блок через иностранные нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает Рolitico. Речь идет о продаже примерно 35 миллионов баррелей рафинированного топлива, заявляет СМИ.

"В 2023 году ЕС купил около 35 миллионов баррелей рафинированного топлива - в основном дизельного - по крайней мере частично из России, согласно анализу неправительственной организации Global Witness. Эти закупки были разрешены из-за большой и теперь хорошо известной лазейки: несмотря на запрет ЕС на почти что весь импорт российской нефти, страны все еще могут законно покупать московскую сырую нефть, пока ее изначально переработают на топливо в других местах", - говорится в материале.

Результатом является постоянный поток российского топлива, поступающего в ЕС через Индию и Турцию, и в итоге много денег возвращаются в Кремль.

Сумма в 1 миллиард евро, что эквивалентно стоимости около 60 000 беспилотников иранского производства Shahed, которые Москва часто использует для бомбардировки украинских городов, стала известна после того, как ЕС на этой неделе согласовал 13-й пакет санкций ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

Отмечается, что в прошлом году Рolitico обнаружило, что Москва заработала еще 1 миллиард евро из-за отдельной лазейки в санкциях ЕС в отношении Болгарии, и что попытки ЕС ограничить российские нефтяные доходы в основном провалились.

Это побуждает к дальнейшим действиям, поскольку ЕС начинает готовить свой 14-й пакет санкций, который должен быть обнародован в ближайшие месяцы. Последние разоблачения титанических нефтяных прибылей России - не говоря уже о смерти российского оппозиционера Алексея Навального - усилят это давление, отмечают в издании.

"Российский режим продолжает опосредованно получать прибыль от третьих стран, которые продают в ЕС нефтепродукты, произведенные из российской сырой нефти", - цитирует Рolitico заместителя министра иностранных дел Эстонии Эрки Кодара.

По его словам, Брюссель должен предложить новое правило, которое требует от иностранных нефтеперерабатывающих заводов информировать покупателей из ЕС о любом российском импорте. Однако до сих пор опасения по поводу резкого роста цен на дизельное топливо и экономического спада отпугивали чиновников от таких шагов.

В 2022 году ЕС запретил импорт российской нефти морским транспортом и вместе со своими союзниками по G7 ввел лимит цены в 60 долларов за баррель для продажи российских грузов за пределами ЕС с использованием западных транспортных и страховых услуг.

Однако у плана было несколько обходных путей, которые подорвали его эффективность. В дополнение к исключению, которое позволяет странам ЕС все еще покупать российскую сырую нефть, переработанную за пределами блока, дополнительное исключение сделали для Болгарии. Ей временно разрешили экспортировать топливо российского происхождения при определенных условиях.

"В целом это означало, что семь нефтеперерабатывающих заводов, перерабатывающих Московскую нефть в Индии, Турции и Болгарии, продолжали экспорт нефтепродуктов в ЕС. Больше всего топлива в блок поставляли индийские предприятия, на которые приходилось две трети поставок", - говорится в материале.

Согласно отчету, это переработанное топливо затем продавалось легально, в том числе через западные нефтяные фирмы и трейдеров, а позже прибыло в порты ЕС. По оценкам Global Witness, экспорт топлива с этих нефтеперерабатывающих заводов в ЕС в прошлом году принес Кремлю от 870 млн до 1,3 млрд евро.

"Каждый пенни, потраченный на российскую нефть, помогает оплачивать агрессивную войну Кремля против Украины", - сказал старший аналитик Global Witness Кристофер Ламбин, добавив, что "ЕС должен закрыть лазейку в нефтепереработке".

Новые санкции против РФ - решения США и ЕС

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки вводят более 500 новых санкций против России из-за ее войны против Украины, а также из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Также Сегодня Рада ЕС утвердила 13-й пакет санкций против режима Путина, учитывая вторую годовщину начала полномасштабного вторжения России в Украину. В частности, санкции вводятся против тех лиц, которые были ответственны за продолжение ведения незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны Путина, и против тех лиц, которые существенно поддерживают войну.

Вас также могут заинтересовать новости: