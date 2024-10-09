Отмечается, что потеря украинского газопровода будет острее всего будет ощущаться в Центральной и Восточной Европе, но эту проблему можно решить.

В конце 2024 года заканчивается контракт на транзит российского газа через Украину. Для большинства стран ЕС данная ситуация не является проблемой, но не для Австрии, Словакии и Венгрии.

Издание Politico пишет, что в 2023 году доля российского трубопроводного газа в импорте энергоносителей в ЕС составила всего 8%, в то время как в 2021 году она превышала 40%.

Для ЕС в целом транзит газа через Украину неактуален - лишь около 5% импорта газа в 2023 году поступило по этому маршруту, но для Центральной и Восточной Европы этот трубопровод жизненно важен.

Видео дня

В этом году Австрия сообщила, что на 98% зависит от российского газа, причем большая его часть поступает через Украину. Словакия также получила несколько миллиардов кубометров газа по трубопроводу. Венгрия получает меньше российского газа через Украину, но в целом сильно зависит от московских энергоносителей.

Международное энергетическое агентство предупредило, что отказ от транзита российского газа через Украину представляет "ключевую неопределенность" для Европы этой зимой.

"Хотя в 2023 году транзит российского газа через Украину обеспечивал лишь небольшую долю общего спроса на газ в ЕС, прекращение транзита существенно повлияет на некоторые рынки Центральной и Восточной Европы, а также Молдовы", - говорится в сообщении.

Страны ЕС, которые полагаются на украинский трубопровод, получают российский газ по максимально низким ценам, не завися от посредников, которые перепродают его по более высоким ценам. Новые контракты и новые маршруты для замены российского газа приведут к увеличениям затрат.

"Если газ будет поступать в Европу в виде СПГ, он почти наверняка окажется дороже российского трубопроводного газа", - говорит Саманта Гросс, директор Инициативы по энергетической безопасности и климату в Институте Брукингса. "Важная причина, по которой Европа так зависела от российского трубопроводного газа, заключается в том, что он был дешевым".

Словакия и Австрия уже нашли альтернативные источники газа благодаря сделкам с такими странами, как Турция. Венгрия может покупать российский газ через Сербию. Все альтернативы имеют свою цену, будь то более дорогой СПГ или, как в случае с Венгрией, зависимость от одного трубопровода, но в любом случае газ будет поступать и дальше.

Хотя потеря украинского газопровода будет наиболее остро ощущаться в Центральной и Восточной Европе, весь ЕС может почувствовать "пульсирующий эффект", сказала Гросс. Поскольку существующая газовая инфраструктура работает все хуже, рынки станут более жесткими, и в случае проблем с поставками будет меньше возможностей для ошибок.

Газопровод в Украине может продолжить прокачку газа, потому что ведутся переговоры с Азербайджаном, чтобы он заменил российский газ своим. Однако остаются вопросы, сможет ли Азербайджан добывать достаточно газа, чтобы покрыть экспорт РФ, или же он будет просто выполнять роль посредника, переименовывая "российский газ" в "азербайджанский", а затем отправляя его по украинскому трубопроводу.

Транзит российского газа через Украну - последние новости

В 2019 году НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпромом" подписали корнтракт о транизите газа через украинскую территорию. Его срок истекает уже в конце этого года. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев не планирует обсуждать с Россией продление транзита.

В Германии заверили, что не волнуются из-за решения Киева не продолжать транзит российского газа в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: