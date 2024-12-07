Безудержная инфляция и острый дефицит рабочих рук делают экономический рост невозможным и угрожают стране экономическим спадом.

Российская экономика в основном выстояла после полномасштабного вторжения в Украину и введения западных санкций. Но под конец третьего года войны стали очевидными критические проблемы в ней, пишет The Telegraph.

"Начали появляться трещины", - говорит о российской экономике эксперт Уильям Джексон.

Одним из самых потрясающих показателей, свидетельствующих о проблемах, является ненормально низкий уровень безработицы в России, который в октябре опустился до неслыханных 2,3%. Хотя для рядового человека может казаться, что низкий уровень безработицы - это хорошо, для развивающейся экономики это на самом деле очень плохо, объясняет старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Элина Рибакова.

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За три года войны миллионы россиян выпали из гражданской экономики России - кто-то ушел непосредственно на фронт, часть рабочих поглотила раздутая военная промышленность, кто-то сбежал за границу. Низкая безработица следует понимать как отсутствие свободных рабочих рук в стране. Следовательно бизнес не может нанимать новых рабочих, поскольку их просто нет на рынке труда.

В октябре Центральный банк РФ заявил, что более 80% российских компаний испытывают нехватку персонала. Есть распространенные сообщения о фирмах, которые нанимают старшеклассников и пенсионеров для заполнения вакансий.

Нехватка рабочей силы означает две вещи. Во-первых, Россия не может больше наращивать производство товаров и услуг. "У них нет ни заводов, ни людей, чтобы производить больше. Это самая большая проблема для России на данный момент", - говорит Рибакова.

Во-вторых, работодатели начинают конкурировать за рабочие руки, увеличивая зарплату без соответствующего увеличения эффективности труда. Это порождает инфляцию, которая только по официальным российским данным, по состоянию на октябрь, уже составляет 8,5% в годовом измерении.

Аналитики считают, что реальный уровень инфляции намного выше. Разные эксрперты дают оценку фактическому росту цен - от 15 до 30 процентов за год.

"Быть прибыльным очень трудно. Вы уже видите упадок большинства производственных отраслей, которые не связаны с войной", - говорит Рибакова и добавляет, что снижение мировых цен на нефть, которое ожидается в следующем году, может дополнительно ухудшить ситуацию.

Символом всех этих экономических неурядиц в России стал рост цен на обычное сливочное масло. Теперь некоторые супермаркеты цепляют на пачки с маслом сигнальное магнитное устройство, которым обычно защищают от краж такие ценные продукты как красная икра или дорогое вино.

Другие новости о российской экономике

Как писал УНИАН, в России обанкротился завод, который должен был стать крупнейшим в стране производителем микрочипов. Его курировал близкий к Путину бывший российский министр связи Леонид Рейман.

Также мы рассказывали, что Евросоюз финансирует Россию благодаря увеличению закупок российского топлива в Индии. По данным Центра изучения демократии, с января по август ЕС купил топлива почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

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