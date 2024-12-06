По данным Центра изучения демократии, с января по август ЕС купил топлива почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Европейский Союз существенно увеличил выплаты за закупки российского топлива в Индии, помогая Москве наполнять военный бюдет. Об этом говорится в отчете Центра изучения демократии (CSD).

По данным аналитиков, с января по август 2024 года ЕС купил топлива у трех крупных индийских нефтеперерабатывающих заводов, работающих с российской нефтью, почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Это происходит несмотря на попытки ЕС ввести ограничения цены в 60 долларов за баррель и запретить прямой импорт российской нефти в блок.

"Западные энергетические санкции против России проваливаются. Хотя российский экспорт ископаемого топлива на Запад сократился, вопиющие лазейки в режиме санкций остаются. Пробелы в запрете на нефть были намеренно оставлены открытыми, поскольку страны G7 опасались резкого роста цен на энергоносители", - говорится в отчете.

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Отмечается, что Индия успешно использовала эти пробелы, чтобы стать крупнейшим покупателем российской нефти - ее импорт в Индию вырос на 13% в годовом измерении за первые восемь месяцев 2024 года и составил 27 миллиардов евро. В тот же период 41,1 млн тонн (72%) российской нефти, импортируемой в Индию, прибыло через "теневые" танкеры с "сомнительным или неадекватным страхованием".

"Для того, чтобы сократить доходы Кремля от нефти и газа, нужен трансатлантический толчок к усилению запрета G7 на нефть и постепенному выводу российского ископаемого топлива с западных рынков. ЕС должен запретить импорт нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов в третьих странах, таких как Индия, Турция и ОАЭ, которые максимизируют закупки российской сырой нефти, чтобы продавать излишки нефтепродуктов обратно в ЕС", - констатируют эксперты.

Экспорт российских энергоносителей в ЕС

Как сообщал УНИАН, Франция призвала усилить мониторинг экспорта российского газа в ЕС. В частности, там отметили, что потоки СПГ выросли, несмотря на попытки наложить санкции на Москву и ослабить ее экономику.

Ранее стало известно, что в ЕС планируют пройти зиму без российского газа. Так, уже в сентябре газовые хранилища Германии были заполнены почти на 96%.

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