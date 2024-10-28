Обход санкций стал в России самостоятельным сектором бизнеса, и запрещенные западные товары по-прежнему попадают в страну.

Российская экономика смогла справиться с западными санкциями и сейчас переживает мощный рост, пишет CBS News. По словам Ричарда Коннолли, младшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб в Лондоне и специалиста по российской экономике Количество малых и средних предприятий, зарегистрированных в России, достигло небывалого уровня.

В статье отмечается, что после того как ряд западных компаний ушли из России или приостановили свою деятельность в связи с вторжением России в Украину, им на смену быстро пришли российские версии. Так, вместо Starbucks теперь есть Stars Coffee, вместо Zara - Maag, а вместо Coca Cola - "Добрая кола".

Коннолли отмечает, что обход санкций стал в России самостоятельным сектором бизнеса, и запрещенные западные товары по-прежнему попадают в Россию. По его словам, большинство товаров, которые были бы доступны россиянам до войны, доступны и сейчас.

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Так, хотя санкции запрещают продажу в Россию таких автомобилей, как Mercedes или Chrysler, они все равно попадают в Россию через третьи страны, такие как Грузия, Казахстан и Китай. Цены на них выше из-за извилистого пути импорта, но есть богатые россияне, готовые платить.

"У многих российских малых предприятий есть стимул приобретать товары на внешних рынках в странах, попавших под санкции, привозить их обратно в Россию и продавать с очень хорошей наценкой", - говорит Коннолли.

Коннолли отмечает, что до войны Российские инвестиции в экономику были недостаточными, однако с тех пор как началась война и были введены санкции, экономическая траектория изменилась. По словам Коннолли, это "самый быстрый рост российской экономики за последнее десятилетие".

Однако, отмечает эксперт, остается вопрос, смогут ли они поддерживать этот рост в течение долгого времени.

Экономика России и война

Как писало WP, Россия может позволить себе вести войну против Украины еще в течение нескольких лет. Этому способствуют высокие доходы от продажи нефти и неэффективность западных санкций.

В апреле Business Insider прогнозировал, что экономика РФ может продержаться еще полтора года, прежде чем начнет ослабевать.

В свою очередь издание Bloomberg писало, что российская экономика, страдающая от огромных расходов на войну против Украины, может резко замедлиться из-за санкции против ключевых секторов.

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