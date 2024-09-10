Отмечается, что потенциальный рост криптовалюты может составить 59%.

Потенциальная администрация, которую соберет Дональд Трамп в случае своей победы, будет более дружелюбна к цифровым активам, чем администрация Камалы Харрис, что поднимет Биткоин на новые высоты.

"Криптовалюты - это тот редкий случай, когда разница в исходе выборов может определить судьбу отрасли", - цитирует аналитика Bernstein Гаутам Чхугани издание Business Insider.

В июле Трамп выступил на Биткойн-конференции с 45-минутной речью и с тех пор почти в каждом своем выступлении говорил о криптовалютной политике. За последние два года он также выпустил несколько коллекций NFT. На Биткойн-конференции Трамп заявил, что изложит план "по обеспечению того, чтобы США стали криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира".

Видео дня

По прогнозам Чхугани, в случае победы Трампа на выборах биткоин может взлететь до новых максимумов в конце этого года, и к декабрю криптовалюта может торговаться в диапазоне 80 000 - 90 000 долларов. Это означает потенциальный рост на 59% по сравнению с текущим уровнем 56 539 долларов. В марте биткоин достиг максимума чуть менее 74 000 долларов.

Что касается того, почему у биткоина такой большой потенциал роста, если Трамп победит в ноябре, Чхугани утверждает, что положительная регуляторная среда для криптовалют еще не оценена рынком.

"Положительная регуляторная среда снимет политический риск для финансовых институтов и банков, чтобы они могли принять участие, тем самым устраняя препятствия для цифровых активов, чтобы конкурировать с традиционными активами за институциональные потоки", - объяснил Чхугани.

Отмечается, что ослабление регулирования криптовалют может подстегнуть инновации в секторе и вернуть пользователей в экосистему. Биткойн может предвосхитить возможную победу Трампа в ноябре: за сегодняшний день криптовалюта выросла на 34%.

Цена биткоина - последние новости

Аналитики брокерской компании Bernstein заявили, что цена биткоина вырастет на 659% с уровня 14 июня и достигнет полумиллиона долларов к 2029 году. Эксперты подчеркивают, что базовый прогноз цены биткоина составляет 200 000 долларов к 2025 году, 500 000 долларов– к 2029 году и 1 миллион долларов – к 2033 году.

Ранее сооснователь соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси заявил, что цена биткоина в 2030 году превысит 1 миллион долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: