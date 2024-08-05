Биткоин резко упал ниже $50 тысяч: сколько стоит криптовалюта сейчас

Отмечается, что Bitcoin обвалился более чем на 17% за сутки.

Самая популярная криптовалюта Bitcoin резко подешевел. Цена упала ниже 50 тысяч долларов.

По данным CoinDesk, Bitcoin обвалился более чем на 17% за сутки, до 50 380 долларов за монету.

По состоянию на 9:24 по киевскому времени криптовалюта упала до 49300 долларов, но на 9:46 цена поднялась до 50 379 долларов. Всего за сутки Bitcoin потерял около 10 тысяч долларов или 17,06%.

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Стоит отметить, что по состоянию на 12:20 криптовалюта остановилась на отметке 52851,83 доллара.

Цена биткоина - последние новости

Биткоин вырос 15 июля в Азии после покушения на Дональда Трампа. Цена бкриптовалюты выросла на 9,1% до 62 830 долларов. Республиканца считают сторонником криптовалют: он принимал руководителей отрасли в Мар-а-Лаго, а его кампания принимает криптовалютные платежи.

Стоит отметить, что в записке о начале размещения акций MicroStrategy аналитики брокерской компании Bernstein заявили, что цена биткоина вырастет на 659% с уровня 14 июня и достигнет полумиллиона долларов к 2029 году.

Эксперты подчеркивают, что базовый прогноз цены биткоина составляет 200 000 долларов к 2025 году, 500 000 долларов– к 2029 году и 1 миллион долларов – к 2033 году.

Ранее сооснователь соцсети Twitter и глава технологической компании Block Джек Дорси заявил, что цена биткоина в 2030 году превысит 1 миллион долларов.

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