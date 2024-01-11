Инвесторы смогут получить доступ к токенам через традиционные брокерские счета.

Американские регуляторы впервые одобрили биржевые фонды, инвестирующие непосредственно в биткоин. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) разрешила BlackRock, Invesco и Fidelity, Valkyrie и другим фондам начать торги в четверг, 11 января, пишет Bloomberg.

Отмечается, что это стало знаковым событием для сектора цифровых активов стоимостью около 1,7 триллиона долларов, что расширит доступ к самой популярной криптовалюте.

Биткоин-ETP позволяют инвесторам получить доступ к токенам через традиционные брокерские счета, а не через криптовалютные стартапы, которые оказались под пристальным вниманием правительства после череды скандалов и банкротств.

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Одобрение означает редкое отступление SEC после борьбы, продолжавшейся более 10 лет с тех пор, как Тайлер и Кэмерон Уинклвосс впервые предложили биткоин-ETF в 2013 году, указывают журналисты.

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю определенными спотовыми акциями биткоин-ETP, мы не одобряли и не поддерживали биткоин. Инвесторам следует сохранять осторожность в отношении множества рисков, связанных с биткоином и продуктами, стоимость которых привязана к криптовалюте", – заявил глава SEC Гэри Генслер.

Регулятор, долгое время противостоявший утверждению биткоин-ETP, заявлял, что ни одна регулируемая биржа не в состоянии адекватно контролировать торговлю биткоинами, чтобы выявлять мошенничество и манипуляции.

Решение было принято на следующий день после того, как на странице SEC в X появился ложный пост, в котором утверждалось, что агентство уже одобрило ETF. Впоследствии регулятор заявил, что аккаунт был скомпрометирован и это привело к значительным колебаниям цены биткоина.

После официального одобрения биткоин ненадолго превысил отметку $47,000. По состоянию на 12:42 он торговался на уровне $46 480.

Менеджер инвестиционных активов Bitwise прогнозировал, что одобрение в этом году биткоин-ETF повлечет подорожание криптовалюты до $80 000.

Рост биткоина

Основная криптовалюта, которая упала на 64% в 2022 году, выросла более чем вдвое в 2023 году, в основном из-за предположений о том, что SEC в конечном итоге одобрит ETF.

По состоянию на 9 января цена биткоина поднялась выше 47 тыс. долларов. Это произошло впервые с апреля 2022 года. Причина – регуляторы США готовы одобрить биржевые фонды, которые впервые инвестируют непосредственно в цифровые активы.

В Украине планируют ввести налог на криптовалюту. Соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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