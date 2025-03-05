В приложении будет отдельный профиль для защитников и защитниц.

В государственном приложении "Дія" планируют в ближайшее время запустить новые услуги и возможности для ветеранов. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Запустим отдельный профиль для защитников и защитниц в "Дії". Приложение автоматически будет понимать, что человек ветеран, и адаптировать интерфейс. В этом профиле "Дії" будут собраны все сервисы для ветеранов", - отметил Федоров.

По его словам, также будет отдельная вкладка с различными возможностями: кредитными и грантовыми программами, предложениями от города, обучением и тому подобное.

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Кроме того, в "Дії" планируется запустить в ближайшее время опрос для определения потребностей ветеранов, а также новые таргетированные выплаты для различных жизненных потребностей ветеранов.

Услуги для ветеранов - последние новости

Ранее сообщалось, что участники боевых действий и ветераны с инвалидностью вследствие войны могут ежеквартально получать по 1 500 грн для оплаты спортивных занятий. Подать заявление на получение средств можно через приложение "Дія".

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что украинцы могут на портале "Дія" получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника.

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