Отмечается, что всего 3,4 миллиона украинцев получат выплаты.

В Украине до сих не выплатили средства по программе "Национальный кэшбек" за декабрь и январь. Украинцев заверили, что ситуация под контролем.

Пресс-служба "Дии" сообщила, что правительство уже выделило средства и кэшбек скоро перечислят. При этом точную дату не указали.

"Платежи обрабатывают, и 3,4 миллиона украинцев получат 714 миллионов гривень кэшбека за декабрь и январь совсем скоро", – говорится в сообщении

Видео дня

На что можно потратить средства национального кэшбека:

коммуналку;

донаты;

военные облигации;

медицину;

образование.

Национальный кэшбек в Украине - главные новости

В сентябре 2024 года в Украине стартовала программа поддержки отечественного производителя "Национальный кэшбек", которая предусматривает возврат гражданам 10% от стоимости купленных товаров украинского производства на специальный счет.

3 февраля в Минэкономики сообщили, что в январе 2025 года украинцы накопили 414 миллионов гривень кэшбека, а общая сумма накоплений за два месяца составляет 850 миллионов гривень.

Отмечается, что за пять месяцев программа набрала обороты - количество активных пользователей превысило 5 миллионов. Всего за все время украинцы накопили почти 1,3 миллиарда гривень кэшбека. Выплатить средства обещали в конце февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: