Ранее для получения этих услуг нужно было лично посещать государственные учреждения.

Отныне украинцы могут на портале "Дія" получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Услуги доступны:

ветеранам, которые имеют справку об инвалидности;

мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

"Чтобы получить статус, надо подать заявление в несколько кликов в "Дії". Не надо собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше", - отметил министр.

Видео дня

В Минцифры также добавили, если пользователям удобнее офлайн-формат, то можно обратиться в ближайший ЦНАП и подать быстро заявление.

Услуги для ветеранов в "Дії"

В июне 2024 года в государственном приложении "Дія" добавили цифровой документ - удостоверение ветерана. Добавлять удостоверение ветерана можно, если человек имеет статус: участник боевых действий, человек с инвалидностью вследствие войны, участник войны, пострадавший участник Революции достоинства, член семьи погибшего ветерана войны, член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Также в январе этого года в Украине стартовала новая программа для участников боевых действий, а также ветеранов, у которых есть инвалидность. В рамках этой программы можно каждые три месяца получать 1500 гривен, чтобы оплатить ими спортивные занятия - ветеранский спорт. Чтобы получать деньги надо отправить соответствующее заявление через приложение "Дія".

Вас также могут заинтересовать новости: