"Ростелеком", продвигающий ОС, не получит 22 млрд руб. из бюджета на ее развитие.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину власти страны-оккупанта не нашли в бюджете денег на разработку российской операционной системы "Аврора".

Как сообщает российский "Коммерсант", со ссылкой на программу цифровой трансформации агрессора на 2023–2025 годы, бюджет на ОС исключили из программы цифровизации госсектора.

Разработка системы "Аврора" для мобильных телефонов осталась без финансирования со стороны государства в ближайшие два года.

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"Ростелеком", продвигающий ОС, не получит 22 млрд руб. из бюджета на ее развитие. "Проект будет развиваться за счет средств разработчика", - заявили в Минцифры страны-агрессора.

Война в Украине и падение российской экономики:

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, самые богатые люди России в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

10 января 2023 года Россия признала рекордный рост дефицита госбюджета.

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