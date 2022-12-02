Впервые рыночная доля Windows 10 опустилась ниже 70%.

Аналитическое агентство Statcounter опубликовало ежемесячный отчет, в котором описаны успехи и неудачи разных версий операционных систем по состоянию на ноябрь 2022 года.

В минувшем месяце рыночная доля Windows 10 впервые опустилась ниже 70%. Хотя она продолжает лидировать с большим отрывом, ее доля постепенно сокращается по мере роста популярности более современной версии. "Десятка" сейчас установлена на 69,77%, что на 1,49% хуже показателей октября.

На втором месте идет Windows 11, которая за последний месяц увеличила долю на скромные 0,67% – до 16,12 %.

При этом Windows 7 тоже прибавила, хоть и немного – 0,62%. "Старушка" остается третьей с долей 10,24%.

Доли Windows 8.1 и Windows 8 составляют, соответственно, 2,54% и 0,79%. Windows XP сохраняет 0,4% очень верных пользователей. Видео дня

В свою очередь опрос Steam за ноябрь 2022 года показывает, что Windows 11 установлена на почти 30% игровых компьютеров. В это же время Windows 10 потеряла в популярности около 3% – cейчас ее доля составляет 68.25%.

13 декабря Microsoft прекратит поддержку Windows 10 21H1

Окончание периода поддержки затронет все редакции ОС – Enterprise, Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstation.

При этом Windows 10 21H1 по-прежнему остается одной из самой популярной версией ОС Microsoft. Согласно данным агентства AdDuplex на середину 2022 года, ею пользуются около 24% пользователей ОС от Microsoft.

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