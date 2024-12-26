В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о "полном литре или килограмме".

Парламент обяжет торговцев указывать цену за полный литр и килограмм продукции независимо от объема упаковки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под №12358 о внесении изменений в закон "О защите прав потребителей". В нем говорится об "совершенствовании информирования потребителей о ценах на товары с целью имплементации Директивы 98/6/ЕС Европейского Парламента и Европейского Совета".

Автор законопроекта, нардеп Дмитрий Гурин сказал, что после принятия изменений "все бутылки по 850 мл молока уйдут в прошлое".

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В частности, предлагается изменить ст. 15 закона "О защите прав потребителей", гарантирующей право на получение необходимой и доступной информации о продукции. Таким образом торговые заведения обяжут указывать в ценниках цену на товары в расчете на литр или килограмм. При этом изменения не коснутся производителей товаров и объемов их упаковки.

Цены на продукты

В Украине наблюдается стремительный рост цен на продукты питания. Цены на некоторые группы продукты выросли очнь заметно. Больше всего подскочили в цене сахар (+12,1%), подсолнечное масло (+2,9%) и фрукты (+1,4%).

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