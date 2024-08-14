В качестве ключевого драйвера снижения потребительских цен на продукты питания называют цены на яйца и овощи.

В июле 2024 года потребительские цены на продукты питания в Украине уменьшились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,8%. Соответствующие данные приводит ННЦ Институт аграрной экономики.

Последний раз такую динамику наблюдали в марте-апреле, однако тогда снижение цен измеряли в диапазоне 0,2-0,4%. В качестве ключевого драйвера сейчас называют цены на яйца (-11,4%) и на овощи (-19,6%). В то же время цены на некоторые другие продукты несколько выросли.

Больше всего подскочили в цене сахар (+12,1%), подсолнечное масло (+2,9%) и фрукты (+1,4%). Если говорить о других группах продуктов, то там рост происходил в пределах одного процента.

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По словам директора Института аграрной экономики Юрия Лупенко, в этом году стремительно дешевеют яйца: по сравнению с декабрем прошлого года снижение цен составило 47,6%.

Также в годовом измерении уменьшились потребительские цены на подсолнечное масло и сахар: показатели снижения составили 7,6% и 1,9% соответственно.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы произойдет дальнейшее снижение потребительских цен на продукты питания. Этому поспособствуют массовое поступление продукции урожая 2024 года – в первую очередь речь идет об овощной группе.

Цены на продукты в Украине – последние новости

На минувшей неделе сообщалось, что цены на арбузы в Украине резко пошли вниз. Это произошло из-за улучшения погодных условий, благодаря чему производители возобновили активные уборочные работы. Последнее привело к увеличению предложения на рынке.

В то же время сообщалось об увеличении цен на молочные продукты. Это связывали с сокращением производства молока, ростом закупочных цен и отключениями электроэнергии.

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