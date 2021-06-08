Мужчина выразил свое возмущение тем, что на ценниках в магазинах указывают цену без одной копейки, к примеру 12,99. По его словам, таким образом обманывают людей.

В Запорожье в одном из супермаркетов мужчина устроил разборки из-за того, что кассир не дала ему 1 копейку сдачи.

Видео конфликта опубликовано в Instagram паблика ridne.zp.

Читайте такжеНи копейки жене и детям: житель Канады сжег миллион долларовОбнаружив, что ему не дали 1 копейку сдачи на кассе, мужчина потребовал исправить ситуацию. Сотрудники магазина объяснили, что 1 копейку сняли с оборота, поэтому и сдачу дать нечем. К тому же, есть такое понятие как округление. Но эти доводы не подействовали на недовольного покупателя.

Напомним, с 1 октября 2019 года Нацбанк Украины изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Они перестали быть платежным средством.

Кроме того, монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни, введенные в обращение до 2003 года, с 1 октября 2020 года перестали быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами.

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Автор: Ольга Робейко