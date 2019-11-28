Абромавичус рассказал детали сделки о покупке китайцами «Мотор Сичи»

Руководитель «Укроборонпрома» заявил, что такое предприятие должно контролировать государство.

Руководитель «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус рассказал на каком этапе находится сделка по покупке запорожского завода «Мотор Сич» и заявил, что такое предприятие должно контролировать государство.

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Об этом он сообщил в интервью ЭП.

Абромавичус рассказал, что сделка по покупке запорожского завода досталась его команде по наследству и акции уже приобретены китайскими инвесторами.

"Покупатель попросил о возможности консолидировать более 50% акций завода. Вчера мы направили в Антимонопольный комитет запрос о продлении сроков на два месяца. Надеюсь, в течение этого времени комитет примет решение", - сказал Абромавичус.

Он заявил, что сейчас «Укроборонпром» проводит аудит взаимоотношений конструкторского бюро "Ивченко прогресс" и "Мотор Сичи", так как после закрытия сделки наступят взаимоотношения украинского бюро с по сути китайским заводом "Мотор Сич".

"Мы хотим договориться с новыми владельцами о наших взаимоотношениях, они хотят подписать новые лицензионные договора. Поэтому еще два месяца будет такая ситуация. Используем это время для конкретизации", - подчеркнул Абромавичус.

Абромавичус также заявил, что завод должно контролировать государство.

"Я не знаю, какое решение примет АМКУ, все находится в юридической плоскости, но я считаю, что компанию "Мотор Сич" государство должно контролировать.

...Я уверен, что в такой чувствительной тематике по интеллектуальной собственности по критическому экспорту государство должно иметь последнее слово.

Я считаю, что в итоге мы должны принять такой же закон, как и в других развитых странах, что при покупке иностранными инвесторами таких критически важных предприятий государство должно иметь право вето", - сказал руководитель оборонного концерна.

Напомним, 21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и «Укроборонпрома» о покупке контрольного пакета акций запорожского завода "Мотор Сич".

Ранее сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Трампа Эрик Принс ведет переговоры по покупке украинского концерна "Мотор Сич".

Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.

25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".

Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.

28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.