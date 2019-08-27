Дело «Мотор-Сичи»: Болтон предостерег Украину от сделок с Китаем

По информации The Wall Street Journal, соглашение по "Мотор Сич" воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк обсудили пути защиты промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

В частности, во время сегодняшней встречи в Киеве секретарь СНБО рассказал советнику президента США о прогрессе Украины в реформировании сектора безопасности.

"Посол Болтон обсудил то, как Соединенные Штаты могут поддерживать усилия Украины по более тесной интеграции в евроатлантическое сообщество и защите промышленности от рисков недобросовестного экономического поведения Китая", - отмечается в сообщении.

Также, как сообщили в пресс-службе СНБО, Данилюк и Болтон обсудили активизацию отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности.

Секретарь СНБО поблагодарил советника Дональда Трампа и американских партнеров за поддержку деятельности команды президента Владимира Зеленского. «Наше сотрудничество открывает много перспектив для обеих стран», - сказал Данилюк.

Как пишет «Европейская правда», по информации The Wall Street Journal, Болтон во время визита в Киев будет пытаться убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Издание отметило: соглашение по "Мотор Сич" воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своей военной способности.

Приобретение компании "Мотор Сич" будет способствовать наращиванию военных сил Китая, которое Вашингтон пытается сдержать путем введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.