Неофициальный советник Трампа ведет переговоры о покупке "Мотор Сичи" - WSJ

В американском издании отмечают, что Вашингтон пытается помешать покупке украинской "Мотор Сичи" группой китайских компаний.

Неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке «Мотор Сичи».

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, передает liga.net.

По данным источников, США пытаются помешать Китаю купить украинского производителя аэрокосмической техники. В связи с чем администрация Трампа обратилась к Принсу и еще одному потенциальному покупателю с предложением приобрести ПАО «Мотор Сич».

Принс является также основателем американской частной военной компанию Blackwater (сейчас - Academi) и исполнительным директором частной компании в сфере безопасности Frontier Services Group.

По данным издания, 24-25 октября Принс был на украинском предприятии. От комментариев изданию он отказался, но подтвердил, что хочет "инвестировать в Украину". Его представитель заявил, что деловая деятельность Принса независимая от любого правительства.

Отмечается, что в конце сентября «Мотро Сич» посещали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и старший советник Минобороны США по Украине Дональд Уинтер.

Напомним, 27 августа советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил в Киеве, что США предостерегают Украину от сотрудничества с Китаем.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation «Мотор Си»ч. В Белом Доме считают, что эта сделка даст Китаю важные оборонные технологии и позволит ему расширить военный потенциал.

При этом посол КНР в Украине заявил, что правительство Китая не вмешивается в коммерческие отношения между предприятием «Мотор Сич» и китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation.

Китай заинтересован в покупке более 50% «Мотор Сичи», еще 25% может безвозмездно получить ГК "Укроборонпром". Сделку должен одобрить Антимонопольный комитет. По данным СМИ, китайцы обязуются внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.

«Мотор Сич» - одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Предприятие производит авиадвигатели и газотурбинные установки и поставляет продукцию в более чем 100 стран.