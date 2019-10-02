Хищения в «ВостГОКе»: НАБУ сообщило о подозрении двум лицам

НАБУ сообщило о подозрении в растрате 25,4 млн грн бывшему заместителю гендиректора «ВостГОКа». Также сообщено о подозрении директору «Торгового дома «Эко-Сервис», подозреваемые объявлены в розыск.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн государственного предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» бывшему заместителю генерального директора по обеспечению производства «ВостГОК» и директору «Торговый дом «Эко-Сервис».

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Согласно сообщению, действия подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Поскольку местонахождение этих лиц не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст. ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины и подозреваемые объявлены в розыск.

«Следствие установило, что в период февраля-мая 2015 года экс-руководитель госпредприятия «ВостГОК» заключил с директором компании «Торговый дом «Эко-Сервис» дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд предприятия, в результате чего противоправно была увеличена цена за единицу товара на 31%, а в дальнейшем на 57%, что привело к убыткам для государственного предприятия в сумме 25,4 млн грн. При этом закупка предприятием серы каждый раз осуществлялась с привлечением не менее трех посредников, что приводило к завышению на каждом этапе конечной цены на эти минералы для государственного предприятия», - сказано в сообщении.

На основании материалов, собранных детективами в ходе досудебного расследования, удалось добиться аннулирования сделок по закупке предприятием «ВостГОК» серы по завышенным ценам. Решение суда вступило в законную силу, поэтому создана основа для взыскания с частной компании в пользу «ВостГОК» переплаченных безосновательно 25,4 млн грн.

Кроме того, с целью недопущения безосновательной, по завышенным ценам и через посредников, закупки госпредприятием товарно-материальных ценностей Национальное бюро в порядке, предусмотренном ст. 17 Закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», обратилось к министру энергетики и защиты окружающей среды Украины с предложениями и рекомендациями по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных преступлений.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды и дальнейшего получения оксидного уранового концентрата. Концентрат используется для производства ядерного топлива (тепловыделяющих элементов – ТВЭЛов), которое загружается в ядерные реакторы на атомных станциях.