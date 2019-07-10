Кабмин согласовал присоединение Восточного ГОКа к «Энергоатому»

Проект постановления будет доработан с учетом условий кредитного соглашения «Энергоатома» с Европейским банком реконструкции и развития.

Кабинет министров Украины одобрил реорганизацию госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат» путем его присоединения к госпредприятию «НАЭК «Энергоатом».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Представитель президента в правительстве Андрей Герус во время заседания обратил внимание членов правительства, что такое присоединение должно согласовываться с Европейским банком реконструкции и развития, который имеет кредитное соглашения с «Энергоатомом».

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главным разработчикам проекта постановления вместе с Секретариатом Кабинета министров доработать и оформить этот документ в определенный срок.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды и дальнейшему получению оксидного уранового концентрата. Концентрат используется для производства ядерного топлива (тепловыделяющих элементов – ТВЭЛов), которое загружается в ядерные реакторы на атомных станциях.

По данным МАГАТЭ, ВостГОК выпускает 3,3% мирового объема уранового концентрата.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.