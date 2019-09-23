Украина продолжает сокращать промпроизводство

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство упало на 1,4%.

Спад промышленного производства в Украине в августе 2019 года в годовом выражении – к августу 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 1,7% после падения на 0,2% в годовом выражении в июле.

Читайте такжеУкраина сохранила 13-е место в рейтинге мировых производителей стали

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в августе в годовом выражении упало на 1,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в августе упало на 1,4% без учета корректировки на эффект календарных дней, на 0,5% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – 21,4%, производстве автотранспортных средств – 14,1%, текстильном производстве – 9,6%.

Наибольший рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 18%, добыче металлических руд – 9,2%, производстве прочих машин и оборудования – 6,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в июле 2019 года в годовом выражении замедлился до 0,2% после падения на 2,3% в июне.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.