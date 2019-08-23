Спад промпроизводства в Украине замедлился

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 3,6%.

Спад промышленного производства в Украине в июле 2019 года в годовом выражении – к июлю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней замедлился до 0,2% после падения на 2,3% в годовом выражении в июне.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в июле в годовом выражении упало на 1,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в июле выросло на 3,6% без учета корректировки на эффект календарных дней, но упало на 0,6% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в июле в годовом выражении зафиксировано в производстве электрического оборудования – 17,2%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 12,6%, текстильном производстве – 10,2%, производстве автотранспортных средств – 8,6%, поставке электроэнергии, газа и пара – 3,6%.

Наибольший рост зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 33,8%, фармацевтике – 14,6%, добыче каменного и бурого угля – 6,8%, производстве машин и оборудования – 6,7%, пищевой промышленности – 4,4%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в июне в годовом выражении упало на 2,3% после роста на 1,6% в мае.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.