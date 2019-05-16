Кабмин выделит Фонду поддержки инноваций и стартапов 400 миллионов

В этом году фонд начнет свою работу.

Украина в этом году запустит Фонд поддержки инноваций и стартапов, на его работу выделят 400 млн грн.

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Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал премьер-министр Владимир Гройсман.

«В этом году запустим Фонд поддержки инноваций и стартапов. Уже есть ресурс - 400 млн грн. Изобретатели и новаторы нужны Украине, потому что они делают страну сильной», - написал он.

Как добавила пресс-служба Кабинета министров, сегодня премьер посетил четвертый Всеукраинский фестиваль инноваций, на котором также озвучил эту информацию.

«Сегодня новые решения и идеи очень нужны Украине и миру. В последнее время мы видим хорошие тенденции – объединение идей с реальным сектором. Бизнес инвестирует в инновации, чтобы представить рынку востребованный продукт. Наш интеллект – это наше преимущество. Часть нашего интеллекта уже есть в лучших решениях мира. Поэтому задача – формировать целостный продукт именно внутри Украины», - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций. Ранее премьер Гройсман заявлял, что правительство выделит в 2019 году 300-350 млн грн на инновации через фонд.