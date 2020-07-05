Шмыгаль назвал пользу от повышения минимальной зарплаты
Рост минимальной зарплаты будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию и поможет привести зарплату до реального прожиточного минимума.
Об этом в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
При этом он отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет значительно на инфляцию и рост безработицы.
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Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил предварительный график повышения минимальной зарплаты:
1 сентября 2020 - до 5 тыс. грн (+277 грн),
с 1 января 2021 - до 6 тыс. грн,
с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн.
Закон о государственном бюджете устанавливал на 2020 год минимальную зарплату в размере 4723 грн
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