Законопроект о банках отдает под полный внешний контроль всю финансовую систему страны - Дубинский

Дубинский назвал возможное голосование за законопроект «актом группового изнасилования нашей Конституции».

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д) "носит заведомо коррупционный характер и отдает под полный внешний контроль транснациональных корпораций всю финансовую систему страны".

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дубинский назвал возможное голосование за законопроект «актом группового изнасилования нашей Конституции».

«Вначале они будут мошенническим способом протаскивать умышленно названный ими «антиколомойским» закон 2571-д, который носит заведомо коррупционный характер и отдаёт под полный внешний контроль транснациональных корпораций всю финансовую систему страны. После чего пройдет бенефис дедушки Смолия, который красочно изобразит «грандиозные успехи» центрального банка страны в достижении кладбищенского спокойствия в экономике, добитой коронавирусом», - написал он.

По словам Дубинского, за что «мы будем голосовать - прекрасно описано в замечаниях Главного юридического управления ВР к законопроекту 2571-д, которые я рекомендую прочитать всем коллегам по парламенту, которые умышленно или по незнанию планируют соучастие в этом преступлении».

В частности, в замечаниях Главного юридического управления ВР сообщается следующее: «Законопроект содержит ряд норм, которые не соответствуют конституционным гарантиям судебной защиты нарушенных прав, в частности права собственности».

В юридическом управлении Рады отмечают, что предлагаемые изменения не учитывают положения части первой статьи 15ГК Украины, согласно которому каждый человек имеет право на защиту своего гражданского права в случае его нарушения, непризнания или оспаривания. «То есть, в законопроекте фактически речь идет о возможности существования или принятия в будущем законов, согласно которым в случае нарушения гражданских прав, потерпевшей стороне не будет возмещаться нанесенный ей ущерб», - сказано в документе.

В юридическом управлении добавляют, что в «случае принятия предлагаемых законопроектом изменений лицо не сможет защитить свое нарушенное право с применением способов защиты, предусмотренных статьями 22 и 23 ГК Украины, поскольку законом может предусматриваться невозможность применения этих способов в конкретном случае, что не обеспечит соблюдение требований, в частности части первой статьи 28 и части четвертой статьи 41 Конституции Украины, согласно которым каждый имеет право на уважение его достоинства, и не может быть противоправно лишен права собственности».

С подробным анализом законопроекта Главным юридическим управлением Совета можно ознакомиться ниже.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д).

Законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время, закон четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ. К законопроекту ко второму чтению было подано 16 тыс. 586 поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д).

В сокращенной таблицы ко второму чтению законопроекта о банковском регулировании 241 поправка. Его рассмотрение во втором чтении на заседании парламента планируется 13 мая.