Рада решила рассматривать "банковский законопроект" во втором чтении по особой процедуре
Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д).
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 255 народных депутатов из 375 зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла
в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д), необходимый для начала реализации новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Законопроект предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.
В то же время, закон четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.
К законопроекту ко второму чтению было подано 16 тыс. 586 поправок.
27 апреля председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сообщил, что рассмотрение законопроекта о банковском регулировании после применения специальной процедуры может занять день-полтора.
Он напомнил, что специальная процедура, которую парламент может применить для рассмотрения этого законопроекта, предусматривает сбор 150 подписей депутатов о применении такой процедуры, дальше должно быть принято решение парламента о спецпроцедуре.
"Затем мы получаем по пять поправок от каждой фракции и по одной поправке - от внефракционных депутатов. Формируем сокращенную таблицу, подаем на рассмотрение Верховной Рады. И уже на Верховной Раде рассматривается эта таблица. То есть, если мы посчитаем сроки, то мы можем выйти на рассмотрение этого законопроекта на следующей неделе", - сказал Гетманцев.