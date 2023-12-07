Первая часть этой суммы должна поступить в Украину в январе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Япония предоставит Украине помощь в размере 4,5 миллиарда долларов.

"Хочу поблагодарить Японию за очень своевременное и нужное решение по поддержке Украины. 4,5 миллиарда долларов – это общая сумма, и первую часть – 1,5 миллиарда – мы ожидаем уже в январе. Большая часть этого пакета помощи – весной", – сообщил глава государства в вечернем обращении.

Президент отметил, что Япония последовательно и очень принципиально поддерживает наше государство и наших людей. Он выразил благодарность за эту помощь.

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Помощь Украине от Японии

В мае Япония впервые в послевоенной истории страны передала военную технику воюющему государству – Украине. Эта помощь от сил самообороны включала 100 автомобилей и 30 тысяч. пайков для ВСУ. Перед этим Токио направил 500 миллионов долларов в Фонд поддержки Украины.

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяши, который в начале сентября находился в Киеве с визитом, также анонсировал, что его страна передаст Украине помощь для гуманитарного разминирования.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина уже получила от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи.

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