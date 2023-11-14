Длительная война в Украине не выгодна Син Цзиньпину, считает дипломат Мацуда Кунинори.

Затягивание полномасштабной войны в Украине не соответствует интересам Китая и ослабляет его экономику. В то же время Пекин, как территориальный сосед РФ и одна из стран Совбеза ООН, не принимает серьезных мер, чтобы остановить Путина.

Об этом заявил посол Японии в Украине Мацуда Кунинори в интервью "РБК-Украина". По его словам, "длительная" война ставит сложные условия перед Китаем и не дает сосредоточиться на развитии экономики.

"Китай, как и многие страны, извлекает выгоду из стабильной международной обстановки, в которой Китай, в первую очередь, может сконцентрироваться на экономическом развитии и росте благосостояния", - отметил он.

По словам дипломата, во время общения с некоторыми китайским руководителями у него сложилось понимание, что Пекин хочет, чтобы война быстрее закончилась

В прошлом году власти КНР представили свой план "мира" для Украины, но не учли главного: Россия должна вывести свои войска и оставить территориальное право на Крым Украине. На важности этих пунктов в свое время останавливался лидер Украины Владимир Зеленский.

Япония согласна с этой точкой зрения, подчеркнул Мацуда Кунинори. Он упрекнул Китай в бездействии. По его мнению, Пекин принимает недостаточно мер против Путина: "Может принять более ответственные меры в этой войне".

Китай помогает РФ нарастить военный потенциал, Пентагон встревожен

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон глубоко обеспокоен сотрудничеством, которое наладили между собой Россия, Китай и КНДР. По словам Остина, страны помогают РФ нарастить военный потенциал для войны в Украине.

Также они открывают России лазейки, при помощи которых она обходить европейские и американские санкции, указал глава Пентагона.

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