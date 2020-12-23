22 декабря ПФУ профинансировал 2,2 миллиарда гривень для 280,3 тысячи человек.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривень для предпринимателей.

Читайте такжеДля желающих получить "коронавирусные" 8 тысяч изменили сроки подачи документовОб этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что 22 декабря ПФУ профинансировал 2,2 миллиарда гривень для 280,3 тысячи человек для обеспечения выплаты материальной помощи в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Что этому предшествовало

26 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, который парламент принял 4 декабря.

В проекте закона указана сумма помощи в 8 тысяч гривень для ФОПов и каждого наемного работника. Предприятиям, чья деятельность запрещается на время карантина, будет компенсироваться уплата ЕСВ.

Наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период ужесточенного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

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Автор: Екатерина Жирий